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Akçakoca'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.


Akçakoca Kaymakamlığı önündeki düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Düzenlenen törene Kaymakam Yasin Öztürk, Akçakoca Belediyesi Başkan yardımcısı, İlçe emniyet müdürü Fatih Ünsal, ilçe jandarma Komutanı ve beraberindeki heyetler katıldı.

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