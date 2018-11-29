Akçakoca'da dev dalgalar bir tekneyi batırdı

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Karadeniz sahilinde oluşan dev dalgalar, bir balıkçı teknesini liman içinde batırdı.

Öğle saatlerinde Batı Karadeniz'de etkili olan poyraz fırtınası, yoğunlaşan fırtına, dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Dev dalgalar, Akçakoca balıkçı barınağı mendireğini aşarak balıkçı barınağı içine ulaştı. Barınakta Hüsnü Kütük adlı şahsa ait balıkçı teknesi, dev dalgaların etkisiyle su alarak battı. Batan tekne vinç yardımıyla çıkarılmaya çalışırken tamamen parçalandığı görüldü.