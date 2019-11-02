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Akçakoca'da eğlence mekanlarına denetim

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Polis ekipleri eğlence mekanlarına ve alkol satışı yapan mekanlara şok uygulama yaptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Polis ekipleri eğlence mekanlarına ve alkol satışı yapan mekanlara şok uygulama yaptı. Yapılan uygulamada yasakla uymayanlara idari işlem yapıldı.


Akçakoca'da polis ekipleri alkol satışının bitiş saati olan 22.00'den sonra sigara ve alkol denetimi yaptı. İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı bütün ekiplerin katıldığı uygulamada birçok nokta eşzamanlı olarak denetlendi. Denetimlerde 3 işletmeye satış saati dışında alkol satışı yapmaktan, bir işletmeye de kapalı alanda sigara içilmesinden, 6 kişiye de kapalı alanda sigara içmekten idari işlem yapıldı.

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