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Akçakoca'da ekmek fırınlarında pide denetimi yapıldı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Belediye Zabıta ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri pide satışı yapan fırınlarda gramaj, fiyat kontrolü, maske ve eldiven kullanımı konusunda denetimler gerçekleştirdi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Belediye Zabıta ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri pide satışı yapan fırınlarda gramaj, fiyat kontrolü, maske ve eldiven kullanımı konusunda denetimler gerçekleştirdi.


Dünya çapında yaşanan korona virüs pandemisi nedeni ile ülkemizdeki önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında getirilen tedbirler doğrultusunda pide satışı yapan fırınlarda Zabıta ekipleri maske ve eldiven kullanımı konusunda denetimleri genişletti. Zabıta ve Tarım Müdürlüğü ekipleri denetim sırasında pidelerin gramajı ve fiyatı, pide üretimindeki saat sınırlandırılması hususunda hatırlatmalarda bulundular. Ayrıca, uzun kuyrukların oluştuğu fırınlarda vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda ikazlar yaptılar. Edinilen bilgiye göre ramazan ayı boyunca gıda denetimleri hız kesmeden devam edecek.

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