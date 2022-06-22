Akçakoca'da ekoturizm rotaları yerinde incelendi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ekoturizm rotalarında yapılacak çalışmalar ile turizme katkı sunulacak.

Orman Genel Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Balcı, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan Akçakoca'da ekoturizm rotalarında incelemelerde bulundu. İncelemelerde Özgür Balcı'ya Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Seyfettin Kiniş, Akçakoca Orman İşletme Müdürü Levent Kartal ve ilgili işletme şefleri yer aldı. Akçakoca'da ekoturizm rotalarında yapılan ön etüt çalışmalarının ardından Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz ziyaret edildi. Akçakoca'nın doğal güzelliklerinin ele alındığı görüşmede, deniz turizmine alternatif olarak yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.