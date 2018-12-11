Akçakoca'da eskiyen çöp kovaları yenilenecek

Akçakoca'nın ana arterlerinde bulunan ve zamanla deforme olan çöp kovaları yerine daha modern ve kullanışlı çöp kovaları monte edilecektir.

Akçakoca'yı daha düzenli ve temiz bir ilçe haline getirerek, halk sağlığının korunması noktasında gereken hassasiyeti gösteren Akçakoca Belediyesi ; ilçeye bağlı bazı noktalarda eskimiş çöp kovalarını yenileri ile değiştirerek özellikle halkın yoğun olduğu bölgelerde görüntü kirliliğinin önüne geçilmesini hedefliyor.