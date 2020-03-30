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Akçakoca'da girişlere sıkı denetim

Akçakoca Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekipleri, ilçesinin Zonguldak – Ereğli girişi ile, Karasu-Kocaali girişinde kontrol noktası oluşturdu.

Yeni uygulamada şehir dışından gelen araçlar durdurulup araç içindekilerin ateşi ölçülüyor, yol kontrolü yapılıyor.


Akçakoca ilçesi sapak mevkiinde Ereğli girişi ile, Karasu- Kocaali yolunun Tezderesi mevkiinde tedbirler arttırıldı. Emniyet ekipleri ile Jandarma ekipleri, şehir dışından gelen araçları durdurup araç içindekilerin ateşi ölçülüyor. Cihazlarla ateş kontrolü yapıldıktan sonra kişiler kayıt altına alınıyor.



14 Gün kuralına uyun!


Güvenlik güçleri, şehir dışından Akçakoca'ya giriş yapan kişilerin kimlik bilgileri, ikamet edecekleri adresler ve araçları kayıt altına alınarak 14 günlük evde kalma süresi olduğu hatırlatılıp, bu süreçte dışarıya çıkılmaması, misafir kabul edilmemesi ve kimseyle görüşülmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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