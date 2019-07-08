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Akçakoca'da hafta sonu plajlar doldu taştı

Akçakoca’da hafta sonu hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar plajlara akın etti.

Akçakoca'da hafta sonu hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar plajlara akın etti.


Akçakoca genelinde 30 derece olarak ölçülen ve nemle birlikte daha yoğun hissedilen sıcaklık nedeniyle özellikle Düzce ve Bolu illerinden gelen günü birlik tatilciler Akçakoca sahillerine akın etti. Hafta sonu tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar sahillere akın etti. Plajlarda deniz ve güneşin tadını çıkartan vatandaşlar kumlara uzanıp güneşlenirken, bazı vatandaşlar ise denize girerek serinledi.

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