Akçakoca'da halkın çoğunluğu ‘Kordon yeşil kalsın' dedi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesi Kordon Bölgesinin yeşil alan olarak kalması için yapılan mini Referandumun sonuçları açıklandı.

3 bin 822 kişinin oy kullandığı mini referandumda, vatandaşların ezici çoğunluğu Kordon bölgesinde yapılaşmaya ‘Hayır' diyerek yeşil alan kalmasını istedi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve yeni belediye yönetiminin kararı ile 15 Nisan tarihinde başlayan ve geçtiğimiz günlerde tamamlanan mini referandum sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Akçakoca Belediye Başkan yardımcısı Hakan Öztaş gözetiminde yapılan oy sayımında, Zabıta Müdürü Serdar İnan ve zabıta memurları hazır bulundu. 3 bin 822 oyun kullanıldığı mini referandumda, oylamaya katılan 3 bin 794 kişi Kordon bölgesinde yapılaşmaya hayır derken, 28 kişi ise, oylamada Kordon bölgesinde yapılaşmaya evet dedi.

Esentepe kordon oylamasında 3 bin 822 kişi oy kullandı, 28 kişi bina isterken 3 bin 794 kişi yeşil alan kalsın dedi.

Çınar esnafına da caddenin tek yön olması istedi. Yapılan oymada 42 esnaf tek yön, 5 esnaf çift yön dedi.