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Akçakoca'da hiç ceza kesilmedi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 29 Nisan’da başlayan tam kapanmadan bu gün kadar hiç adli ya da idari işlem uygulanmadı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 29 Nisan'da başlayan tam kapanmadan bu gün kadar hiç adli ya da idari işlem uygulanmadı.


Akçakoca ilçe emniyet tam kapanma kararı alındığında sapak bölgesinde tüm araçları durdurarak seyahat izin belgesi kontrolü yapıyor. Akçakoca'nın girişinde yapılan kontrollerde vatandaşların kuralları uyduğu bu güne kadar hiç adli ya da idari işlem uygulanmadığı öğrenildi.

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