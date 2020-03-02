Akçakoca'da iklim değişiklikleri konuşuldu

Akçakoca Belediyesi ve TEMA Vakfı Düzce İl Temsilciliği işbirliğiyle "İklim Değişiklikleri ve Çevremizle İlişkisi” konulu panel düzenlendi.

TEMA Vakfı Düzce İl Temsilcisi Oğuzhan Kendirli, Akçakoca Emine Sevil Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde iklim değişikliği ve etkileri hakkında öğrencilere bilgiler aktardı. Konuşmasında İklim değişikliği tehdidine karşı küresel tepkinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve yoksulluğun azaltılması bağlamında hazırlanan 1,5 °C Küresel Isınma Özel Raporuna vurgularda bulunan Kendirli, TEMA Vakfı'nın endüstrileşme öncesi döneme göre 1,5 °C sıcaklık artışının etkileri ve küresel sera gazı emisyonu senaryolarını ele alan raporu değerlendirerek iklim değişikliğinin Türkiye'ye etkilerini ele aldıklarını ifade etti.

Panel sonunda, Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi koordinatörü Nursen Yanmaz, aydınlatıcı bilgilerinden dolayı TEMA Vakfı Düzce İl Temsilcisi Oğuzhan Kendirli'ye ilçenin yöresel ürünlerinden oluşan bir hediye sepeti takdim etti.

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk'ün eşi Selma Öztürk, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın eşi Nursen Yanmaz ve Okul müdürü Recep Köprücü ile birlikte Akçakoca'da Toprağı ve iklimi koruma adına neler yapabileceklerini istişare ettiler ve önümüzdeki günlerde yapılabilecekler hakkında planlamalarda bulundular.