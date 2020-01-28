Akçakoca'da istişare toplantısı yapıldı

2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunulan toplantıda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşülerek değerlendirmelerde bulunuldu. 2020 yılı için İşletme Müdürlüğünden beklentiler aktarıldı. Büro personelinin de dinlendiği istişare toplantısı Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı'nın başarı ve iyi niyet dileklerinin ardından sona erdi.