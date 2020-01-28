İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akçakoca'da istişare toplantısı yapıldı

DÜZCE(İHA) – Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı başkanlığında Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımı ile Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünde teknik elemanlarının da katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.


2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunulan toplantıda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşülerek değerlendirmelerde bulunuldu. 2020 yılı için İşletme Müdürlüğünden beklentiler aktarıldı. Büro personelinin de dinlendiği istişare toplantısı Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı'nın başarı ve iyi niyet dileklerinin ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.