Akçakoca'da İtfaiyeden yangın tatbikatı

Akçakoca'da gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği Akçakoca Belediyesi kapalı otoparkın üstünde bulunan tekstil atölyesinde elektrik kontağından yangın çıktı. Tekstil atölyesi görevlilerinin acil koduna basması üzerine ve çalışanların haber vermesi üzerine yardım çağrısı alan itfaiye ve polis ekipleri Hasan Kahya sokaktaki iş yerine sevk edildi. Ekipler tekstil atölyesinde çalışan kimi personeli yangın merdiveninden dışarı çıkarıldı. Yangın tatbikatı yaklaşık 20 dakikada sürdü.