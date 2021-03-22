İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akçakoca'da kadın kooperatiflerini güçlendirme toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret İl Müdürlüğü, kadın kooperatiflerinin güçlenmesi için Akçakoca’da toplantı düzenledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret İl Müdürlüğü, kadın kooperatiflerinin güçlenmesi için Akçakoca'da toplantı düzenledi.


Düzce Ticaret İl Müdürlüğü, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ile ilgili olarak çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Düzce'de kurulan kadın kooperatifleri ile ilgili yapılan toplantının ardından son toplantı Akçakoca'da gerçekleştirildi. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın koordinesinde Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk'ün başkanlığında yapılan toplantıya, Akçakoca Tarihi Mahalle Bakır Tencereliler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri ile Akçakoca TSO Başkanı Mehmet Pazvant da katıldı. Toplantıda, kooperatifin işleyişi geliştirilmesi ve pazarlama konuları görüşüldü.


Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi için ilçelerde yapılan toplantıların süreceği öğrenildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.