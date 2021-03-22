Akçakoca'da kadın kooperatiflerini güçlendirme toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret İl Müdürlüğü, kadın kooperatiflerinin güçlenmesi için Akçakoca'da toplantı düzenledi.

Düzce Ticaret İl Müdürlüğü, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ile ilgili olarak çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Düzce'de kurulan kadın kooperatifleri ile ilgili yapılan toplantının ardından son toplantı Akçakoca'da gerçekleştirildi. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın koordinesinde Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk'ün başkanlığında yapılan toplantıya, Akçakoca Tarihi Mahalle Bakır Tencereliler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri ile Akçakoca TSO Başkanı Mehmet Pazvant da katıldı. Toplantıda, kooperatifin işleyişi geliştirilmesi ve pazarlama konuları görüşüldü.

Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi için ilçelerde yapılan toplantıların süreceği öğrenildi.