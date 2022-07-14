Akçakoca'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Edilli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu yolu üzerinde Edilli plajından yola çıkan Ali Paşa D'nin (55) kullandığı 81 DP 405 plakalı otomobil ile İbrahim G.'nin (50) kullandığı 81 ACH 216 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücüler Ali Paşa D. ile İbrahim G. Ve araçlarda bulunan eşi Ayşe G. (50), kızları Hanife (15) ve Şevval G. (13) ile Nurten D. (52) yaralandı. Kazada otomobil içinde bulunan 81 yaşındaki Meliha Dalançıkan ise hayatını kaybetti.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.