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Akçakoca'da korona virüsü önlemi

Akçakoca Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü karşı önlemlerini artırdı.

Alınan önlemler kapsamında, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri dezenfektan uygulaması yapıyor.


Tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüsü tehdidine karşı Akçakoca Belediyesi dezenfekte çalışması başlattı. Belediye, mevsimsel hastalıkların yanı sıra korona salgınına karşı da önlem aldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dış ve iç temizliği özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı bir şekilde dezenfekte yapılıyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Yanmaz, korona virüsü ile ilgili olarak "Toplu ulaşım ve çocuk parkları başta olmak üzere gerekli olan yerlerde belediye personelimiz ile birlikte dezenfekte çalışmalarını titizlikle yapıyoruz. Endişelenmeden birlikte mücadele edeceğiz” ifadelerinde bulundu.


Belediye ekiplerinin yaptıkları çalışmalara Başkan Yardımcıları Yüksel Yılmaz ile Şenol Yazgan nezaret etti.

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