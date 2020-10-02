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Akçakoca'da köylerinde asfalt yol çalışması sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından köylerde asfalt çalışmaları devam ederken, asfalt öncesi çalışmalar da yapılıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından köylerde asfalt çalışmaları devam ederken, asfalt öncesi çalışmalar da yapılıyor.


Düzce'nin Akçakoca ilçesinde KÖYDES programı kapsamında yapılması planlanan yollarda asfalt öncesi son hazırlık çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda Subaşı köyü ile Şifalı Su arasında bulunan 3.5 kilometrelik yolun sıcak asfalt öncesinde hazırlık çalışmalarına başlandı. Yolda ilk olarak alt yapı çalışmaları yapılacak. Daha sonra bölgede KÖYDES programı kapsamında asfaltlama yapılacak ve vatandaşların kullanımına açılacak.

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