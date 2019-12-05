Akçakoca'da liman içine yeni düzenleme

Buna göre, Merkez Cami yönü sadece balıkçı kamyonlarının giriş çıkışına tahsis edilirken, özel araçlar Cumhuriyet meydanında bulunan otopark girişine yönlendirildi.

Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Akçakoca balıkçı barınağı içinde bulunan otoparkı kullanan vatandaşlar ile, balıkçı kamyonlarının limana giriş çıkışta sorun yaşamamaları için yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, balıkçı barınağının Merkez Cami yönü giriş çıkışındaki kapan kaldırıldı ve bu yön sadece balıkçı kamyonlarının indi bindi yapmalarına tahsis edilerek özel araçların girişine kapatılarak mevcut otopark ise vatandaşların kullanımına sunuldu. Limanın yanı başında bulunan çocuk parkının mevcut araç otoparkı ile vatandaşların kullanımına sunulurken,Merkez cami yönünden otoparka gelen araçlar, Cumhuriyet meydanındaki girişe yönlendiriliyor.

Akçakoca Belediyesi Zabıta ekipleri, otoparka giren sürücülerin araçlarını daha düzenli yapmaları ve sıkışıklığa neden olmamaları için, park içinde dubalama çalışması yaptı. Liman içinde yapılan yeni düzenleme tamamlandığında, araçların barınak içindeki otoparka giriş ve çıkışları daha da rahatlamış olacak.