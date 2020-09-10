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Akçakoca'da maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığının 81 Valiliğine gönderdiği ‘Korona virüs denetimleri’ genelgesi kapsamında ülke genelinde yapılan kapsamlı denetimler Akçakoca ilçesinde de gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının 81 Valiliğine gönderdiği ‘Korona virüs denetimleri' genelgesi kapsamında ülke genelinde yapılan kapsamlı denetimler Akçakoca ilçesinde de gerçekleştirildi.


Korona virüs denetimleri genelgesi kapsamında “Sağlık için hepimiz için” sloganıyla, Akçakoca genelinde, iş yerleri, marketler, fırınlar, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim yapıldı.


Denetime Kaymakam Yasin Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Yazgan, Emniyet Müdür vekili Levent Kürşad Aykaç, İlçe Sağlık Müdür vekili Özlem Sofuoğlu ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.


Kaymakam Öztürk, kurallara uyanlara teşekkür etti.

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