Akçakoca'da minikler sincap çocuk tiyatrosuyla doyasıya eğlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde minik öğrenciler Sincap Çocuk tiyatro oyunu ile doyasıya eğlendiler hoşça vakit geçirdiler.

Orman Haftası kutlamaları kapsamında, Akçakoca İlçesinde bulunan Köy İlkokullarda tiyatro gösterisi sergilendi. Tepeköy İlkokulundan 71 öğrenci, Uğurlu İlkokulundan 56 öğrenci, olmak üzere toplam 127 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen tiyatro gösterileri ile çocukların ormana ve çevreye karşı duyarlılıklarının artırılması, orman sevgisinin aşılanması, hayal güçlerinin gelişmesi ve neşe içerisinde eğlenerek öğrenmeleri hedeflendi.

Gösterisi sonrası küçük yerleşim yerlerinde öğrenim gören çocukların tiyatro izleme imkanının pek olmadığı ifade edilerek her yıl orman teşkilatı sayesinde çocukların bu tür eğlenceli gösterilerle mutlu oldukları, tiyatro sanatının öğretici yanının çocuklar üzerinde olumlu etkilerinin görüldüğü ve bu tür etkinliklerin sürekli yapılması gerektiği belirtildi.