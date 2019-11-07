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Akçakoca'da öğrencilere Kızılay anlatıldı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde öğrencilere Kızılay’ın ülke içinde ve ülke dışında yaptığı çalışmalar anlatıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde öğrencilere Kızılay'ın ülke içinde ve ülke dışında yaptığı çalışmalar anlatıldı.


Kızılay Haftası tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Bu kapsamda Kızılay ekipleri tarafından okullarda düzenlenen etkinliklerde Kızılay'ın yurt içi ve yurt dışında yaptığı faaliyetler anlatıldı. Kızılay yetkilileri Osmaniye ilkokulu ve Barbaros Anadolu Lisesi öğrencilerine diş fırçası, Türk ve Kızılay bayrağı hediye ettiler.


Kızılay Akçakoca Şubesi Müdürü Özkan Öztürk, hafta dolayısıyla ilçe genelinden bir çok etkinlik yaptıklarını belirterek "Geleceğimiz olan çocuklarımıza Kızılayı anlattık" dedi.

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