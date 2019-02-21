Akçakoca'da Orman köylüleri bilgilendirildi

Bu kapsamda fenni arıcılık programında bulunan Esmahanım, Hemşin, ve Yeşilköy köylerinde fenni arıcılık kredisi verilecek toplam 10 ünite için, dış cephe mantolama programında bulunan Dereköy köyünde verilecek 3 ünite ve süt sığırcılığı programında bulunan Çayağzı, Deredibi, Balatlı ve Göktepe köylerinde süt sığırcılığı kredisi için köylülere ayrıntılı bilgiler verilerek hak sahipleri tespit edildi.

İşletme Müdürü Zafer Ekinci tespit ve kura işlemlerinin bitirildiğini, özellikle arıcılık kredisi alacak vatandaşlara Mart ayı sonuna kadar arılarının teslim edilmesi gerektiğini bildirdi. Ayrıca Nisan ayının ikinci haftasından sonra kestane balı için nakiller ve yerleşmelerin başlayacağını ifade ederek kredi iş ve işlemlerinin mart ayı sonu itibariyle sonuçlandırılacağını ve çalışmalar sonucunda köylüye toplamda 480 bin lira kredi verilmesinin hedeflendiğini belirtti.