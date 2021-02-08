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Akçakoca'da orman yangını

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Hasançavuş köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Hasançavuş köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Akçakoca itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.


Edinilen bilgilere göre, Hasançavuş köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ve Akçakoca İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahale ediyor. Köylülerin de yardımıyla yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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