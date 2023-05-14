Akçakoca'da orman yangınlarına karşı eğitim

Eğitimin birinci aşamasında Orman Mühendisi Bayram Cankut tarafından yangın, çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ile iş güvenliği konusunda bilgiler verildi. Daha sonra arazide arazözlerin su kaynağından su alması, arazözün yangın mahalline giderek yangını söndürmesi, hortumların serilmesi ve toplanması, arazöz aparatlarının tanıtımı ve kullandırılması, iş güvenliği ile ilgili kişisel koruyucu donanım malzemelerinin tanıtılması ve kullandırılması, köpük kullanımı gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı.