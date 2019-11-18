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Akçakoca'da otobüs duraklarına sarı çizgi

Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, trafiğin yoğun olduğu yerlerde otobüs durakları önüne park eden ya da durak önlerinde kısa da olsa duraklama yapan araçların yol açtığı tıkanıklığı önlemek için yeni bir uygulama başlattı.


Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü kent içi trafiğin güvenli ve düzenli biçimde akışını sağlamak amacıyla otobüslerin yolcu almak için duraklara yaptığı yolları sarı çizgilerle ayırmaya başladı. Otobüs duraklama yerlerine başka araçların girmesi artık yasak olacak. Yasağa uymayan araç sahiplerine para cezası kesilecek.


Otobüs duraklarının önüne sarı çizgi çizerek, yolcu alma ve indirme alanlarını belirleyen ekipler, projeyi kent genelindeki yollara yaygınlaştırma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

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