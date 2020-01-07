İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akçakoca'da otobüs şoförlerine tek tip kıyafet uygulaması

Akçakoca Belediye otobüs şoförleri şehir içi ulaşımda tek tip kıyafet giymeye başladı.


Akçakoca Belediyesi tarafından şehir içi güzergahlarında çalışan belediye otobüs şoförleri için tek tip kıyafet giyerek yaka kartı takma zorunluluğu getirildi. Yeni uygulamaya göre şoförler yaka kartı takacak, kravat, yelek ve kumaş pantolon giyecekler. Yolculara karşı daha tertipli ve düzenli bir şekilde hizmet verilebilmesi için böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Akçakoca Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Şefi Serdar Tutkun “Yolcu memnuniyetini arttırarak şehir içinde kaliteli ve konforlu taşımacılığın sağlanması için Akçakoca Belediyesi otobüslerinde görev yapan tüm şoförler için tek tip kıyafet giyerek yaka kartı takma zorunluluğu getirdik" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.