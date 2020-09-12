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Akçakoca'da palamut 10 TL

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, olta ve ağlarını denize salan balıkçıların yüzü güldü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, olta ve ağlarını denize salan balıkçıların yüzü güldü. Palamutlar tezgahlarda yerini alırken, 10 TL'den satılıyor.


Karadeniz'e olta ve ağlarını salan balıkçılar palamut tutmanın keyfini çıkardı. Palamut'un bolluğu balıkçıların yüzlerini güldürdü. Palamut tezgahlardaki yerini alırken, 10 TL'den satışa sunuldu. Balıkçılar, "Bu yıl palamut bol olacak. Boyları 25-35 santimi bulan Palamut'u tanesi 5,10 ve 15 liradan satıyoruz'' dediler. Tezgahlarda ayrıca, İstavrit 25, Barbun 30, Çupra 30, Samon 35, Mezgit 30 TL'den satışa sunuluyor.

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