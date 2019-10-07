Akçakoca'da parkları elden geçiriliyor

Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Birimi ekipleri ilçe genelindeki parklarda başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Akçakoca Belediyesi Çağrı Merkezi'ne vatandaşlar tarafından iletilen ve gezici ekipler tarafından parklarda tespit edilen eksiklikler giderilirken, zarar gören ve kötü durumdaki oyun grupları da yenilenerek tadilatları yapılıyor. Çocukların daha güzel şartlarda eğlenmesi, büyüklerin de güzel vakit geçirmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda aydınlatmalar yenilenerek, oyun grupları elden geçiriliyor. Eskiyen bank ve kamelyaların değiştirildiği çalışmalarda parklarda uzayan otlar da biçilerek temizleniyor. Yetkililer, bütün çabalarının vatandaşların park ve yeşil alanları sorunsuz şekilde kullanmalarını sağlamak olduğunu söylediler.