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Akçakoca'da plaj temizliği yapıldı

Akçakoca Belediyesi tarafından, deniz sahilinde ve plajlarda temizlik yapıldı.

Bunun için öncelikle plajlardaki çöpler toplandı, sahillerdeki kumlar çöplerden arındırıldı.


Belediye Temizlik işleri birimi ve Fen işleri Müdürlüğü birimleri iki iş makinesi ile Mavi Bayraklı Ceneviz Kalesi ve Çuhallı Plajı sahillerinde plajlarda temizlik ve düzenleme yaptı.


Akçakoca'da 38 kilometrelik sahilde temizlik seferberliği başlatıldığını ifade eden Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, şu ifadelere yer verdi: "İlçemiz, İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirlerin kumsalı olarak misafirlerimize hizmet ediyor. Kumsallarımız yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Göreve geldiğimiz günden beri Akçakoca'nın tanıtılması için çalışıyoruz. Emeğimizin karşılığını da havaların sıcak gitmesi ile birlikte hafta içi ve hafta sonu yaşanan yoğunlukla aldığımızı düşünüyorum. Yoğunluk sürekli devam ederken biz de bir yandan temizliğimizi yapıyoruz. Misafirlerimizi rahatsız etmeyecek şekilde kumsallarımızı temizleyip düzenlemeler yapıyoruz.”

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