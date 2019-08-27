Akçakoca'da plajlar temizleniyor

Düzce'de, meydana gelen sel felaketi sonrası kirlenen Karadeniz sahilleri Akçakoca Belediyesi ekipleri tarafından temizleniyor. Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, plajları temizleyip düzgün bir yapıda olmasını sağlamak amacıyla kum temizleme makinesi ile çalışma başlattı. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın talimatlarıyla, tüm plajlar teker teker belirlenen periyodik planda kum temizleme aracıyla temizleniyor. 20 personelin katıldığı temizlik çalışmaları, Akçakocalıların ve çevre illerden gelen vatandaşların çadır kurup kamp yaptığı, günübirlik deniz keyfi yaşadığı sahillerin elekli kum temizleme makinasıyla temizliği gerçekleştiriliyor.

Dalgaların plajlara getirdiği atıklar, çürümüş yosunlar, istenmeyen taşlar yüksek devirle çalışan makine sayesinde ve 20 kişilik personeller kumlardan arındırılıyor. Yapılan çalışmayla kumu temizlenen plajlar pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuluyor.