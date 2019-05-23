Akçakoca'da Ramazan bayramına hazır

Düzce bölgesinin en önemli ören yerlerinden biri olan Akçakoca Cumayanı Piknik ve Mesire alanı, yeni yüzü ile Ramazan Bayramına hazırlanıyor.

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Cumayanı Mesire alanı restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 10 gün içinde tamamlanması bekleniyor“ ifadelerine yer verildi.

Asırlık ulu çınar ağaçları ve yanı başından akan akarsuyuyla önemli bir dinlence yeri olan Cumayını mesire alanında, Selçuklu döneminde kalma tarihi hamam kalıntısı, tarihi Evliya camii ve Evliya Ahmet Dede Türbesi ile her yıl binlerce misafire ev sahipliği yapıyor.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın öncülüğünde Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk'ün gözetimde yapılan çevre düzenlemesinde, mesire alanı içinde kilit parke ile yürüyüş yolları, kamelyalar ve piknik masaları yapılıyor. Mesire alanın aydınlatma sisteminin tamamı ise elden geçiriliyor. Yapılan hazırlıkların Ramazan Bayramına kadar tamamlanması bekleniyor.