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Akçakoca'da sağlık çalışanlarına ulaşım ücretsiz

Akçakoca Belediyesinin aldığı karar doğrultusunda, sağlık çalışanları kentteki toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, zaman kavramı gözetmeksizin fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının ulaşım sorunu yaşamaması için bazı kararlar aldıklarını belirtti.


Kovid-19 tehdidinin bertaraf edilmesi için herkese önemli görevler düştüğüne işaret eden Yanmaz, zorlu süreçte en büyük fedakarlığı sağlık çalışanlarının gösterdiğini vurguladı.


Yanmaz, sağlık çalışanlarının, personel kimliğini göstererek, belediye halk otobüslerinden ücretsiz yararlanabileceğini kaydetti.

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