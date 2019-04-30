Akçakoca'da sahiller yaza hazırlanıyor

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden olan Akçakoca'da yaz sezonu için hazırlıklar başladı. Ekipler sahil kesimini çöpleri temizlediler.

Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sahil temizlendi. Mesailerine sabahın erken saatlerinde başlayan ekipler, Çınar sahilindeki denizden gelen atıkları topladı. Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Akçakoca ilçesinin turizme açılan bir penceresi olduğunu ve Akçakoca'da belediye olarak yapılması gereken tüm hizmetlerin imkanlar dahilin de gerçekleştirileceğini belirtti.