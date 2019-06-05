İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akçakoca'da sahilleri tıklım tıklım

9 günlük bayram tatilini Akçakoca’da geçiren tatilciler plajlara akın etti.

9 günlük bayram tatilini Akçakoca'da geçiren tatilciler plajlara akın etti. 30 derecenin üzerine çıkan sıcak hava nedeniyle Mavi bayraklı Kale ve Çuhallı plajına giden tatilciler kendilerini Karadeniz'in serin sularına bıraktı.


Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca, tatilcilerin akınına uğradı. 9 günlük bayram talinin fırsata çeviren tatilciler, sahilleri doldurdu. Başta Çuhallı plajı olmak üzere Mavi Bayraklı kale plajı, kadınlar plajı, Ediili, Karaburun plajları doldu taştı.


Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece olarak ölçüldüğü ilçede, tatilciler Karadeniz'in serin sularında yüzmenin keyfini çıkardı.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, 9 günlük bayram tatili nedeniyle pansiyon ve otellerin doluluk oranının yüksek olduğunu söyleyerek, esnafın yüzünün güldüğünü belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.