İhlas Haber Ajansı

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Akçakoca'da sanayi toplantısı gerçekleştirildi

DÜZCE (İHA) – Akçakoca Kaymakamlığında; organize sanayi bölgesinin geliştirilmesi, sanayicilerin sorun ve sıkıntılarının görüşülmesi için toplantı düzenlendi.


Akçakoca ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesinde yeni fabrikalar kurulmaya devam ediyor. Bu kapsamda, bölgede yapılan son çalışmalarla ilgili Akçakoca Kaymakamlığı'nda toplanto gerçekleştirildi. Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı Okan Yanmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen ve OSB yetkilileri katıldı.

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