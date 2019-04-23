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Akçakoca'da sektör üniversite buluşması gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Sektör Üniversite Buluşması’’ başlıklı etkinlik, öğrenciler, akademik ve idari personellerin katılımıyla Yüksekokul Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Sektör Üniversite Buluşması'' başlıklı etkinlik, öğrenciler, akademik ve idari personellerin katılımıyla Yüksekokul Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.


Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Mesci'nin konuşması ile başlayan konferansta, misafir konuşmacı Titanic Otel Önbüro Müdürü Bülent Koçak ve Titanic Otel Önbüro Yardımcısı Ahmet Bozyiğit, sektördeki deneyim, bilgi ve düşüncelerini öğrencilere aktararak tavsiyelerde bulundu.


"Sektör Üniversite Buluşması'' başlıklı etkinlik, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Mesci'nin konuşmacılara teşekkür belgesi takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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