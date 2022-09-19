Akçakoca'da sezonun ilk hamsisi tezgahtaki yerini aldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar sezonun ilk hamsisiyle limana döndü.

Karadeniz'e açılan tekneler son günlerde bol miktarda palamutla limana dönerken, Akçakoca'da bu kez yüzler hamsi ile güldü. Avlanmaya çıkan balıkçılar, sezonun ilk hamsisini limana getirdi. Tezgahlarda bol miktarda palamut ve hamsinin bulunması hem balıkçıların hem de vatandaşları memnun etti.

Balıkçı Erdal Göksel, "Bu sene palamut bol. Sezonun ilk hamsisi de çıktı. Yaklaşık 200-300 kasa hamsi limana geldi. Fiyatlar ise palamut 45 lira, ince palamutlar 25 liraya kadar düşüyor. Palamuttaki fiyatlar boyutuna göre değişiyor. Hamsiyi ise kilosu 50 TL'den satıyoruz" dedi.