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Akçakoca'da siyasi parti başkanları bir araya geldi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde siyasi parti il başkanları bir araya geldi birlik beraberlik mesajı verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde siyasi parti il başkanları bir araya geldi birlik beraberlik mesajı verildi.


Akçakoca ilçesindeki siyasi parti başkanları düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Birlik beraberlik mesajı veren ilçe başkanları ortak noktalarının Akçakoca olduğunu bunun için kimin ne yapması gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu bildirdiler. Başkanlar ayrıca Temmuz ayında yaşanan selden dolayı bölgeye yapılması gerekenlerin bir an önce yapılması gerektiğini söylediler.

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