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Akçakoca'da su kesintisine anında müdahale

DÜZCE (İHA) – Akçakoca Belediyesi, su isale hattında meydana gelen arızaya anında müdahale ederek geçici su kesintisi yapılmıştı.

Ekipler son olarak hatta tekrar sıkıntı yaşanmaması için borularda düzenleme çalışması yaparak arızayı giderdi.


Akçakoca Belediyesi ilçede geçtiğimiz günlerde meydana gelen su kesintisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada: “ İlçemiz Koçullu köyü arıtma tesisinde şebekemizi besleyen 4 adet içme suyu deposuna ait su iletim hattı üzerinde, arıtma tesisinin devreye girmesi işletme basınçlarının artmasına yol açmıştır. Ayrıca ilçemizde yaz aylarındaki yoğunluğa paralel olarak su teminine yüklenme meydana gelmesi Arabacı köyü mevkiindeki ana isale hattı üzerinde basıncı arttırarak arızalara sebep olmuştur. Sorun tespitinin ardından Belediyemiz isale hattının rahatlaması için 500 mm çapında basınç kırıcı siparişi vermiştir. 500 mm çapında basınç kırıcının özel üretim olması sürecin uzamasına neden olurken, bu süreçte meydana gelen arızalar ekiplerimiz tarafından müdahale edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda 24.08.2020 tarihinde isale hattında arıza meydana gelmiş fakat su kesintisi yapılmaması için arıza onarılmamıştır.01.09.2020 tarihinde mevcut arızanın artması sonucu su kesintisi yapılarak basınç kırıcı temini yapılana kadar isale hattını rahatlatmak için vantuz montajı yapıldığından arıza onarım süreci uzamıştır. 01.08.2020 tarihi saat 19.00'da arıza ve vantuz montajı tamamlanarak isale hattına su verilmiştir. Bu süreçte depolarda ve şebekede su tükendiği için hava yapmış olup, ekiplerimiz sürecin kısalması için yoğun mesai harcamışlardır. Tüm bu süreç sonucunda ekiplerimiz tarafından arıza giderilerek şebekeye su verilmeye başlanmıştır. Halkımıza verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışlarız için teşekkür ederiz” denildi.

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