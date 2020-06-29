İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akçakoca'da temizlik seferberliği aralıksız sürüyor

Yaz sezonun açılması sonrası Batı Karadeniz’in İncisi Düzce’nin denize açılan yüzü Akçakoca’da sahiller Akçakoca Belediyesi ekipleri tarafından temizleniyor.

Yaz sezonun açılması sonrası Batı Karadeniz'in İncisi Düzce'nin denize açılan yüzü Akçakoca'da sahiller Akçakoca Belediyesi ekipleri tarafından temizleniyor.


Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü, yaz sezonu kapsamında başlattığı kumsal temizliği çalışmalarına devam ediyor.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın talimatlarıyla, harekete geçen Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ki plajları bir plan dahilinde dalgaların plajlara getirdiği atıkları, çürümüş yosunları, istenmeyen taşları yüksek devirle çalışan makine sayesinde 20 kişilik personelin katılımı ile plajlar pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuluyor.


Belediye ekipleri plajlarda yaptığı kum temizliğinin yanı sıra ayrıca, Akçakocalıların ve çevre illerden gelen vatandaşların çadır kurup kamp yaptığı, günübirlik deniz keyfi yaşadığı sahiller ve aşırı yağmur sonrası şehir içinden geçen dere yataklarında biriken çöpleri kaldırıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.