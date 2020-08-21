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Akçakoca'da turizmde cazibe merkezi olacak

DÜZCE (İHA) – Karayolları Genel Müdürlüğü’nden Akçakoca Belediyesi’ne geçen 60 dönümlük arazide Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve beraberindeki heyet incelemelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Akçakoca Belediyesi'ne geçen 60 dönümlük arazide Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve beraberindeki heyet incelemelerde bulundu. Bölgede turizm açısından yapılacak proje ile Akçakoca Turizm'de cazibe merkezi olacak.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Akçakoca'nın turistik değerine tavan yaptıracak bir projesini daha hayata geçiriyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Akçakoca Belediyesi devir edilen 60 dönümlük arazi üzerinde yapılması planlanan proje için inceleme çalışması başlatıldı. Belediye Başkanı Okan Yanmaz, beraberindeki heyet ile bölgede Akçakoca'nın turizmde cazibe merkezi olması için yapılacak proje görüşüldü.

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