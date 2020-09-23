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Akçakoca'da uyuşturucu operasyonu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.


Düzce'de POLİS ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor. Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ekipler tarafından tespit edilen şüpheli şahsın evinde ve müştemilatında yapılan aramada, 13,6 gram uyuşturucu madde, 1 gram metamfetamin maddesi, 7 kök hint keneviri bitkisi ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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