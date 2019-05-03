Akçakoca'da virane yapının yıkımı gerçekleştirildi

Akçakoca Hacıyusuflar Mahallesi İlla Caddesi üzerinde virane halindeki yapının yıkımı Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
Belediye ekiplerince gerekli güvenlik önlemleri alınarak, yıkımının gerçekleştirildiği bina ile ilgili mahalle sakinlerinin rahatsızlığı ve şikâyetinin de söz konusu olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Okan Yanmaz “ Kentimizdeki huzurun tesisine katkıda bulunmak amacıyla daha önce de vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, mahalle arasındaki metruk yapının yıkımını gerçekleştirdik” diye ifade etti.