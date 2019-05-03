Akçakoca'da virane yapının yıkımı gerçekleştirildi

Belediye ekiplerince gerekli güvenlik önlemleri alınarak, yıkımının gerçekleştirildiği bina ile ilgili mahalle sakinlerinin rahatsızlığı ve şikâyetinin de söz konusu olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Okan Yanmaz “ Kentimizdeki huzurun tesisine katkıda bulunmak amacıyla daha önce de vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, mahalle arasındaki metruk yapının yıkımını gerçekleştirdik” diye ifade etti.