Akçakoca'da yeni alınan 4 otobüs hizmete girdi

Akçakoca Belediyesi'nin, şehir içi toplu taşımada kullanılmak üzere satın aldığı 4 yeni otobüs için tören düzenlendi.

Akçakoca Şehir içi toplu taşımada yeni dönem başlıyor. Eski Belediye Başkanı Fikret Albayrak döneminde özelleştirilerek ihale edin toplu taşmaya son verildi. Başkan Yemenici, toplu taşımanın Akçakoca Belediyesi tarafından yapılacağını ve bu nedenle 4 adet yeni otobüs alınarak Akçakocalıların hizmetine sunulacağını açıkladı. Cumhuriyet Meydanında yapılan törene Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Dergah Akça, Akçakoca TSO Başkanı Mehmet Pazvant, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Yapılan protokol konuşmaları ve okunan duaların ardından, 4 adet yeni otobüs hizmete alınması adına kurban kesildi. Yeni otobüslerin ilk test sürüşünü Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici yaptı. Yeni otobüslerin 23 oturma ve 50'de ayakta yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğu ve özel bir bankadan aylık 2.60 faizle 1 milyon 720 lira alınarak ödemesinin yapıldığı öğrenildi.