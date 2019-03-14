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Akçakoca'da yılın ilk orman emvali satışı yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 2019 yılının ilk orman emvali ihalesi gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 2019 yılının ilk orman emvali ihalesi gerçekleştirildi.


Yoğun katılımın olduğu ve zaman zaman rekabetli anların yaşandığı ihalede, ihaleye çıkarılan yaklaşık 2 bin metreküp emvalin tamamı yüzde 30 ile yüzde 80 oranında artım ile satıldı. 2. sınıf tomruğun yaklaşık 920 Türk Lirası alıcı bulduğu ihalede diğer, kayın, kızılağaç, meşe, çınar gibi ihaleye çıkan emvallerin tamamı satıldı.

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