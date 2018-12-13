Akçakoca'da yol çalışmalarıyla rekora imza atıldı

Akçakoca'da 4 yılda mahalle yollarında yapılan çalışmalarla rekor kırılmış durumda. Tüm bozuk yollar standartlara uygun hale getirilirken geçtiğimiz günlerde Osmaniye Mahallesi Aydoğan sokak ve Taçnur sokak da, Yeni Mahalle Bahadır Yalçın caddesinde ve Hacıyusuflar Mahallesi (kale yolu üst sokağında) başlayan yol çalışmaları tamamlanarak vatandaşın kullanımına açıldı.

Gerçekleşen yol çalışmalarıyla ilgili Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, “Yaklaşık 4 yıldır ekiplerimiz yoğun bir şekilde hummalı bir çalışma içinde gece gündüz demeden çalıştı. Biz göreve geldiğimizde insan merkezli hizmetler yapma gayreti içine girdik. Bunun için çok önemli adımlar attık. Alt yapı, üst yapı, çevre düzenlemesi, peyzaj, spor sahaları, parklar, restorasyon, turizm, araç filosu ve daha birçok alanlarda ilçemiz ve halkımız için çözüm odaklı çalıştık. Aynı azim ve kararlılıkla birlikte yürüttüğümüz hizmet atağına devam edeceğiz” diye belirtti.