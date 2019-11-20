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Akçakoca'daki Çivi Deresi temizlendi

Akçakoca’nın merkezinden akan ve Karadeniz’e dökülen Çivi Deresi Akçakoca Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.

Akçakoca'nın merkezinden akan ve Karadeniz'e dökülen Çivi Deresi Akçakoca Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.Akçakoca Belediyesi havaların ısınmaya başlaması ile birlikte kentteki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.


Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü hava koşullarının iyi gitmesi nedeni ile kentteki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cadde ve sokakların yanı sıra ekipler kent merkezinden geçen ve Karadeniz'e dökülen Çivi Deresini iş makineleri temizlediler.

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