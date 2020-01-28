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Akçakoca'dan yardım tırı cuma günü yola çıkacak

Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Birimi, Elazığ’a göndereceği deprem yardım tırını, vatandaşların aşırı talepleri nedeniyle Cuma (31 Ocak) gününe sarkıttı.

Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Birimi, Elazığ'a göndereceği deprem yardım tırını, vatandaşların aşırı talepleri nedeniyle Cuma (31 Ocak) gününe sarkıttı.


Akçakoca'nın hayırsever şahsiyetlerinden olan Şafak Engin'in depremzedelere gönderdiği kolilerce çocuk mamasını teslim alırken, konuyla ilgili açıklama yapan Umut Işığı Koordinatörü Nursen Yanmaz, yardım tırını Cuma günü yola çıkartacaklarını söyledi. Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Koordinatörü Nursen Yanmaz ayrıca, yardımların gelmeye devam ettiğini, aracın gitmesini erteleme nedeni olarak da evlerde yapılan yardım hazırlıkları olduğunu, yardım etmek isteyen vatandaşlarımızı ise özellikle Cuma gününe kadar hazırlıklarını tamamlamalarını rica etti.

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