Akçakocalı Ordulular tek çatı altında birleşiyor

Bir grup gencin öncülüğünde bir araya gelen Akçakocalı Ordulular dernekleşme kararı aldı. Bir araya gelen Ordulular, dernekleşme yolunda en önemli adımı attı. Seyit Biriktir, Tarık Cingirt, Mustafa Cingirt öncülüğünde İlk toplantılarını geçtiğimiz günlerde çok sayıda gencin katılımı ile gerçekleştiren Akçakocalı Ordulular, Kurugöl, Sarıyala ve Yaylacık köylerinde yaşayan aile büyükleri ile bir araya gelerek istişarede bulundu. Dernek oluşumuna öncülük eden gençlerin yanı sıra yaklaşık 30 civarında sülale büyükleri ile Kurugöl ve Sarıyayla muhtarlarının da katıldığı toplantıda dernekleşme kararı alındı. Toplantıda söz alan konuşmacılar, birlik ve beraberliği güçlendirmek için bir çatısı altında buluşmanın önemine değindiler. Bir ve beraber olunduğu sürece çözülmeyecek hiçbir problem ve aşılmayacak hiçbir engel yoktur diyen sülale büyükleri, gençlerin dernek çatısı altında bir araya gelmelerine destek verdiler. Dernek oluşumu için kurucu heyet kurulmasına karar verilen toplantıda; Veysel Mat, Dursun Kara, Mursel Biriktir, Seyit Biriktir, Tarık Cingirt ve Mustafa Cingirt'in bir araya gelerek çalışma başlatmasına karar verildi. Dernekleşme kararının alındığı toplantıda ayrıca, sülale büyüklerinin bir araya geleceği “Danışma Kurulu” oluşturulması kararlaştırıldı.