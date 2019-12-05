Akçakoca'nın markası "Finduk Fest"

Akçakoca Belediyesi, geçtiğimiz Haziran ayında "Finduk Fest" logosunun marka tescili için yaptığı patent başvurusu onaylandı.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl, 28- 30 haziran tarihlerinde yapılan Düzce - Akçakoca Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivalinde ilk kez kullanılan "Finduk Fest" logosu tescillendi. Akçakoca Belediyesi'nin yaptığı marka başvurusu kabul edilerek, Düzce Marka Patent ve Tescil Kurumu Marka Danışmanı İbrahim Köksal tarafından Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'a teslim edildi.

Başkan Okan Yanmaz, Finduk Fest ile Akçakoca'nın marka değerinin daha da artacağını belirterek “Akçakoca'mızın fındık temalı Finduk Fest tescilli markası ile birlikte bundan böyle ulusal ve uluslararası arenada tanıtımının daha kapsamlı yapılacağını ve önümüzdeki yıllarda Akçakoca'nın turizmde büyük bir atılım içine gireceğini” söyledi